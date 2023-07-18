Прикамским матросам-спасателям, которые вернули к жизни утонувшую малышку, вручили благодарственные письма

Фото героев взяты с сайта администрации Кунгура.
В Кунгуре глава муниципального округа Вадим Лысанов вручил благодарственные письма двум матросам-спасателям, которые в буквальном смысле вернули к жизни 3-летнюю девочку.
Александр Меньшенин и Александр Пашкин 5 июля дежурили на пляже на реке Сылве. Матросы-спасатели услышали крики о помощи – кричала женщина, которая склонилась над своей маленькой дочкой. Она пыталась оживить ребенка, который наглотался воды и уже не дышал, ударами кулака в грудь.
Один из спасателей стал проводить реанимационные мероприятия, а второй сбегал за аптечкой. Вместе они откачали девочку, и она задышала.
На сайте администрации Кунгура разместили слова благодарности и фотографии героев.
- Ребятам огромное человеческое спасибо! – написала одна из посетительниц сайта. - Настоящие мужчины!
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Пермском крае спасатели вернули к жизни утонувшую 3-летнюю девочку
Мать предпринимала попытки самостоятельно реанимировать дочь, но у нее ничего не получалось (Подробнее…)