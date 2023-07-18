Прикамским матросам-спасателям, которые вернули к жизни утонувшую малышку, вручили благодарственные письма

Фото героев взяты с сайта администрации Кунгура.

В Кунгуре глава муниципального округа Вадим Лысанов вручил благодарственные письма двум матросам-спасателям, которые в буквальном смысле вернули к жизни 3-летнюю девочку.

Александр Меньшенин и Александр Пашкин 5 июля дежурили на пляже на реке Сылве. Матросы-спасатели услышали крики о помощи – кричала женщина, которая склонилась над своей маленькой дочкой. Она пыталась оживить ребенка, который наглотался воды и уже не дышал, ударами кулака в грудь.

Один из спасателей стал проводить реанимационные мероприятия, а второй сбегал за аптечкой. Вместе они откачали девочку, и она задышала.

На сайте администрации Кунгура разместили слова благодарности и фотографии героев.

- Ребятам огромное человеческое спасибо! – написала одна из посетительниц сайта. - Настоящие мужчины!

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