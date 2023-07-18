В Перми до конца июля отключат воду в десятках домов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из за плановых ремонтов на водопроводных сетях в пермских многоэтажках на время отключат воду. В компании «Новогор Прикамье» сообщили их адреса.

Посмотрите, не попал ли ваш дом в этот перечень.

В среду, 19 июля, с 9.00 до 19.00 воду отключат по таким адресам:

- Василия Каменского, 1, 2, 4Б, 5, 7; - Герцена, 2; - Гремячинская, 18, 18/1, 71; - Папанинцев, 17, 19.

Также 19 июля с 10.00 до 19.00 воды не будет на таких улицах:

- Гарцовская, 46, 50, 52, 54, 57, 58, 58А, 64, 65; - Запрудская 1-Я, 35; - Запрудская 2-Я, 35, 37; - Запрудская Я 3-Я, 35; - Запрудская 4-Я, 24, 29, 31; - Колыбалова, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 44; - Лядовская, 85, 87, 89, 91, 93, 94А, 95, 97, 98, 98А, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108В, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123.

В пятницу, 21 июля, с 9.30 до 19.30 воды не будет по адресам:

- Запорожская, 11, 11А, 13, 15, 17, 182; - Холмогорская, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

24 июля с 9.00 на сутки до 9.00 25 июля воду отключат на улицах:

- Архитектора Свиязева, 2А; - Карпинского, 101, 101А, 101Б, 107, 109.

29 июля с 10.00 на сутки до 10.00 30 июля воды не будет по таким адресам:

- Моторостроителей, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21,

- Серебрянский, 2, 2А, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 19;

- Солдатова, 34, 36, 38, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4.

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