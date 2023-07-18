В центре Перми поставили небольшие домики для продажи сувениров

Фото: Администрация Перми

В центре Перми начали устанавливать ярмарочные домики. Они уже появились в Театральном саду и на Соборной площади. Всего на территории города их будет 12 штук. В этих домиках будут продавать сувенирную продукцию, рассказали в городской администрации.

12 ярмарочных домиков появятся в рамках реализации проекта туристического кода центра города. Они будут работать во время проведения городских ярмарок.

Предполагается, что места для торговли в ярмарочных домиках будут предоставлять предпринимателям бесплатно. Для этого необходимо подать заявку, аналогичной существующей для торговли на городских ярмарках.

Фото: Администрация Перми

Напомним, в прошлом году Пермь выиграла в федеральном конкурсе проектов по обустройству туристических центров и сейчас получила финансирование. Это более 200 млн рублей.

Туристический центр города – это территория, ограниченная улицами Советской, Пермской, Сибирской, Газеты Звезда и Архиерейским подворьем. Здесь будет создано туристические пространство, оформленное в едином стиле. Обустроят малые архитектурные формы, зоны отдыха, а также появится пешеходная навигация, архитектурная и фасадная подсветка зданий.

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