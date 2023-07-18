Пермяки смогут принять участие во всероссийской IT-олимпиаде

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Регистрация участников олимпиады откроется в сентябре, присоединиться смогут не только школьники, студенты, но и действующие ИТ-специалисты — для них в рамках мероприятия предусмотрен отдельный поток. Отборочные состязания будут проходить в несколько этапов: регистрация и доступ в закрытый Telegram-канал, серия онлайн-заданий от ведущих специалистов МТС и финальный очный тур с программированием на скорость. Более подробная механика каждого из этапов будет опубликована на сайте олимпиады.

Важная часть олимпиады — создание закрытого сообщества разработчиков в стеках Python, Golang, Java, С++, С# и др. Доступ к нему смогут получить игроки, правильно решившие отборочные задачи на логику и эрудицию. Победители финального очного состязания разработчиков получат денежное вознаграждение от МТС: 3 млн рублей за первое место, 1,5 млн рублей за второе место и 500 тыс. рублей за третье место.

Олимпиада от МТС — масштабный фестиваль программирования, который не только открывает таланты в ИТ, но и создает новое комьюнити специалистов в России. Помимо официальных соревнований участники получат возможность побывать на фестивале технологий с конкурсами, квестами и косплей-перевоплощениями. На главной сцене выступят приглашенные селебрити и ИТ-звезды. На площадке олимпиады будут работать развлекательные и карьерные стенды — лучшие специалисты смогут получить оффер от МТС. Также все участники финального шоу получат памятные подарки от МТС и партнеров.

«Мы хотим создать мероприятие, которое останется в памяти каждого участника. Это не просто олимпиада, это сообщество единомышленников. Таланты в ИТ строят наше будущее, именно они будут развивать технологии и менять качество нашей жизни. Мы хотим не просто наблюдать за формированием этого будущего, а быть активными участниками процесса, его драйверами и вдохновителями — для этого у нас есть все ресурсы», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.