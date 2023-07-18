СберНПФ: россиянам сложно копить из-за пробелов в финансовой грамотности

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Больше половины россиян довольны своими навыками управления финансами. Однако среди респондентов, у которых есть пробелы в финансовой грамотности, почти каждому второму сложно копить. Таковы результаты опроса, проведенного СберНПФ в июне среди 1,2 тыс. россиян старше 18 лет.

По данным исследования, почти половина наших граждан испытывает незначительную (так ответили 36% опрошенных) или существенную (13%) нехватку знаний в области финансовой грамотности. При этом 51% респондентов, наоборот, заявили, что обладают необходимым навыками, чтобы эффективно управлять личным бюджетом.

Из тех, кому непросто распоряжаться деньгами, почти каждый второй (46%)признался в неумении делать накопления. Вторая широко распространённая проблема — импульсивные покупки. Их регулярно совершают более четверти (27%) опрошенных. При этом каждый пятый (19%) сообщил, что у него не получается вести учёт доходов и расходов.

Как показал опрос, 11% россиян не понимают, как устроены финансовые продукты и боятся инвестировать. Каждый десятый (10%) не смог разобраться, какими бывают пенсии и из чего они складываются. Ещё столько же (10%) сообщили, что забывают вовремя оплачивать кредиты.

Большинство россиян (56%) не сталкивались с финансовыми потерями из-за нехватки навыков управления личными финансами. Однако у 44% респондентов был такой негативный опыт. Среди них 45% переплачивали за товары, 25% теряли накопления, 20% пропускали оплату коммунальных услуг, 15% очередные платежи по кредиту.

На вопрос, какой была самая крупная финансовая потеря, больше трети респондентов(38%) назвали сумму 10-50 тыс. рублей. Для каждого пятого (20%) этот показатель не превысил 5 тыс. рублей.14% опрошенных признались, что теряли 5-10 тыс. рублей, 17% — 100 тыс. и более.

Владимир Стеканов, управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«Наше исследование показало, что россиянам непросто откладывать деньги. Накопления действительно требуют последовательности и усилий. Удобным решением может стать автопополнение, подключить которое можно в различных финансовых продуктах: от вклада до индивидуального пенсионного плана (ИПП).

Ещё одним препятствием для накоплений у многих россиян являются импульсивные траты. Уберечься от них помогут нехитрые лайфхаки: отправляться за покупками со списком, установленным бюджетом и на полный желудок. Главное — ставить конкретные цели и быть готовым разбираться в том, как работают различные финансовые инструменты. Например, расчёт своей будущей пенсии в несколько кликов можно сделать в "Пенсионной витрине" приложения СберБанк Онлайн. Там же можно выбрать надёжные инструменты, чтобы обеспечить себе прибавку к пенсии от государства, или подобрать готовое инвестиционное решение в зависимости от своего риск-профиля».