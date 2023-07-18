В Перми с нового учебного года откроется одна из самых больших школ в регионе

Фото: Минимущества Пермского края

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию одной из самых больших школ Прикамья, которую построили в Мотовилихинском районе Перми по улице Серебристая, 8 (экогород «Погода»). С 1 сентября в нее смогут прийти более 1 600 детей.

В новом учебном году лицею №10 исполнится 20 лет. Открытие нового корпуса приурочено к юбилею. Как сообщили в Минимущества Пермского края, в первые классы начали набирать еще с 1 апреля, а во 2-11 классы — с 1 июня.

Площадь нового корпуса — 23 тысячи квадратных метра. Это одно из самых больших школьных зданий в Пермском крае. В нем также будут культурно-досуговый центр, спортзал и бассейн.

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