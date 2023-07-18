Председатель пермского отделения ВООП: «Наличие кафе, киосков и ларьков в Балатовском парке – недопустимо»

Фото: Администрация Перми

В Перми начался капитальный ремонт Балатовского парка, расположенного на территории Черняевскога леса. В рамках реконструкции запланирован целый комплекс работ, в том числе обновление дорожно-тропиночной сети. Про обновление парка высказалась председатель пермского городского отделения Всероссийского общества охраны природы Зоя Ильинская.

Эколог отметила, что эта территория давно нуждается в реконструкции. Балатовский парк входит в особо охраняемую природную территорию, в которой запрещено введение хозяйственной деятельности. В связи с этим наличие там кафе, киосков и ларьков – недопустимо. Такие объекты наносят вред окружающей среде.

– Концепция преобразования Черняевского леса обсуждалась совместно с экологами и общественностью. Проект, который сейчас реализуется, составлен с учётом эколого-просветительской направленности этой территории, - пояснила Зоя Ильинская. – Поскольку долгие годы территорией Балатовского парка не занимались, то перед благоустройством нужно расчистить участки от аварийных и старых деревьев. Делать это необходимо осознанно, не отдавать работы только на откуп подрядчику и привлекать представителей экологического сообщества. При этом подрядчика необходимо контролировать на всех этапах работ.

Напомним, парк культуры и отдыха «Балатово» - знаковое место для жителей города. По площади парк самый большой в Перми, он занимает около 18 га. В ходе реконструкции, на территории парка обустроят прогулочные дорожки, велодорожки, установят освещение и видеонаблюдение. Появятся зона для тихого отдыха с беседками, детские и спортивные зоны, площадка для выгула собак. Кроме того, создадут безбарьерную среду для посещения парка маломобильными пермяками.

При этом особое внимание будет уделено озеленению территории. Естественные зеленые насаждения будут сохранять по максимуму. Также посадят 285 молодых деревьев и более 4 тысяч кустарников, разобьют цветники и обустроят газоны. Благодаря этому в парке будут созданы естественные зелёные массивы.

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