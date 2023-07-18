В Росгвардии рассказали, что будет с найденной в центре Перми миной

Фото: v-kurse.ru

В Управлении Росгвардии по Пермскому краю рассказали о мине, которую сегодня утром обнаружили возле дома по улице 1-й Красноармейской, 37. Устройство в центре города нашли рабочие во время ремонта дороги.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, найденный предмет обследовали сотрудники ОМОН Росгвардии. Взрывотехники определили, что данная находка не представляет опасности для жителей Перми. Она будет уничтожена в безопасном месте.

Напомним, восьмигранную минометную мину, предположительно времен Великой Отечественной войны, нашли рабочие во время демонтажа дорожного покрытия на придомовой территории. Информация об обнаружении неустановленного металлического предмета поступила в отдел полиции 18 июля. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.

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