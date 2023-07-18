Девочка, которую подросток облил бензином и поджег в Пермском крае, умерла в больнице

Состояние пострадавшей девочки по-прежнему тяжелое. Фото: Николай Оберемченко/ Страница пострадавшей в соцсетях

- Пострадавшая девушка скончалась в больнице сегодня утром. Медицинскими работниками Прикамья пациентке была оказана все необходимая помощь, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей, - сообщили утром во вторник, 18 июля, в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Напомним, 15-летнюю Анну (имя изменено- Ред.), лежащую без сознания возле ж/д путей в поселке Октябрьский нашли утром 8 июля. На девушке были лишь одни носки, а тело было полностью обожжено. Ее экстренно увезли в Центральную районную больницу, а через два дня на вертолете транспортировали в ожоговый центр в Пермь.

По подозрению в зверском преступлении, полицейские задержали 16-летнего друга девочки. Ему предъявили обвинение по статье "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью" и отправили на два месяца в СИЗО.

Однако, по словам жителей Октябрьского, источника «Комсомолки» в силовых структурах и отца девочки, подростков, которые измывались над школьницей, было трое.

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