В аэропорту Перми усилили контроль рейсов, прибывающих из Египта

Ежедневно в Большое Савино прилетают 1-2 рейса из Хургады и Шарм-эш-Шейха. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В аэропорту Перми усилен санитарно-карантинный контроль рейсов, прибывающих из курортных городов Египта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Ежедневно в Большое Савино прилетают 1-2 рейса из аэропортов Хургада и Шарм-эш-Шейха.

По данным ведомства, дополнительные меры связаны со случаями неизвестного заболевания, которые зафиксированы в провинции Кена. Симптомы схожи с лихорадкой денге. Ее основными переносчиками являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности и не опасен для окружающих.

Специалисты рекомендуют туристам, планирующих свой отдых в Египте, соблюдать меры предосторожности. Носить одежду, которая максимально закрывает кожные покровы, применять репелленты и инсектициды, а в помещениях ставить сетки на окна и двери. После возвращения из страны и в случае ухудшения состояния, необходимо сразу обратиться к врачу и сообщить ему о месте путешествия.

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