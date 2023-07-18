В центре Перми обнаружили мину времен Великой Отечественной войны

Фото: v-kurse.ru

В центре Перми нашли восьмигранную минометную мину, предположительно времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили возле дома на улице 1-й Красноармейской, 37. Об этом изданию «В курсе.ру» рассказали очевидцы.

По информации издания, устройство найдено рабочими во время демонтажа дорожного покрытия на внутриквартальном проезде. Сейчас на место выехала полиция. Небольшой участок земли огорожен лентами. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

– В отдел полиции Свердловского района поступило сообщение об обнаружении неустановленного металлического предмета по улице Красноармейская. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводится проверка, - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в ведомстве.

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