В ходе СВО погиб 31-летний житель Александровска Виталий Мартынюк

Фото: Александровск Официально / ВКонтакте

В ходе проведения специальной военной операции погиб еще один военнослужащий из Пермского края. 6 июля погиб Виталий Мартынюк 1992 года рождения из Александровска. Об этом сообщила администрация муниципального округа в своих соцсетях.

Похороны состоятся в среду, 19 июля. Церемония прощания с погибшим бойцом будет проводиться в ДК «Энергетик» в поселке Яйва с 11.00 до 14.00 часов.

«Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!», - говорится в сообщении.

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