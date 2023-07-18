В Прикамье ищут пенсионерку, которая пропала во время похода за грибами

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В Лысьве пропала 67-летняя Ольга Жукова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59». Пенсионерка ушла в лес за грибами еще днем 17 июля около 14:00, но так и не вернулась.

Волонтеры назвали приметы пропавшей. Ее рост 165 сантиметров, телосложение плотное. Была одета в черную спецовку, серые брюки, пеструю шапку-платок и пестрые сапоги. С собой была оранжевая корзина.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Ольги Жуковой, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, +7-912-880-41-60 или 8-902-790-44-79.

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