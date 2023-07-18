В Перми на пляже Камы спасли тонущего 13-летнего мальчика

Фото: МКУ "Пермская городская служба спасения"

В Перми удалось спасти тонущего мальчика. Подробнее о случившемся рассказали в Пермской городской службе спасения.

Все произошло 16 июля. Спасатели на катере патрулировали акваторию Камы. В районе городского пляжа они заметили 13-летнего мальчика. Вместе с друзьями он плавал в неорганизованном месте за пределами зоны патрулирования матросов-спасателей.

У ребенка не хватило сил, чтобы доплыть до берега. Спасатели успели вытащить его и предотвратить трагедию. С мальчиком все хорошо, помощь врачей ему не понадобилась.

Спасатели напоминают, что во время отдыха у водоемов важно соблюдать правила безопасности.

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