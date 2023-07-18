С российской гостиничной сетью заново заключили соглашение об управлении отелем в Перми

Фото: 2ГИС/Александр Мальцев

Пермские власти и российская гостиничная сеть Azimut Hotels перезаключили соглашение на управление отелем в бывшем здании ВКИУ. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как отмечает КРПК, в новом документе сохранены все прежние условия, и только актуализированы сроки.

Ранее соглашение было заключено еще в 2019 году. Оно подразумевало, что Azimut Hotels будет управлять отелем в течение 20 лет. Также гостиница должна получить «четыре звезды».

Затем планы поменялись. В здании ВКИУ хотели разместить офисы, но позже вернулись к проекту гостиницы на 198 номеров. Достроить ее намерены до конца 2024 года.

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