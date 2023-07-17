В Пермском крае на осенние выборы выдвинулись 340 кандидатов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На осенние выборы, которые пройдут в этом году, на 94 мандата выдвинулись 340 кандидатов. Об этом сообщили в краевом избиркоме.

Известно, сколько кандидатов выдвинула каждая из партий: «Единая Россия» — 94, ЛДПР — 61, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 51, КПРФ — 50, «Справедливая Россия» — 46, «Новые Люди» — 8, «Родина» — 4, «Яблоко» — 1. Также есть 25 самовыдвиженцев.

Напомним, что голосование запланировано с 8 по 10 сентября. Проголосовать можно будет как в самих избирательных участках, так и через Интернет.

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