В Перми без вести пропала 15-летняя девочка

Фото: поисковый отряд «Прикамье Поиск»

В Перми ведутся поиски Марии Емшановой 2008 года рождения. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск».

На связь девочка перестала выходить еще 24 июня. В тот день она ушла из дома в микрорайоне Заостровка Дзержинского района и исчезла.

Волонтеры назвали приметы пропавшей. Ее рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы длинные черные, глаза карие. Была одета в бордовую толстовку, черный топ и черные брюки.

Из особых примет татуировка в виде паука на левой ноге выше колена и пирсинг в носу — септум.

Всех, кому что-то известно о местонахождении девочки, просят звонить по номерам 112 или 8-922-345-67-02.

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