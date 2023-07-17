В Осе простились с погибшим в ходе СВО земляком

Фото: администрация Осинского городского округа
В ходе спецоперации на Украине погиб Сергей Старков из Осы. Об этом сообщили в администрации Осинского городского округа.
Сердце бойца перестало биться 22 июня. «Сергей Сергеевич выполнил свой воинский долг. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
С погибшим простились 16 июля на малой родине.
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