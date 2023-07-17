В Прикамье иномарка насмерть сбила 12-летнего ребенка

Фото: Архив "КП"

На трассе иномарка насмерть сбила ребенка. Об этом сообщили в ГИБДД Пермского края.

ДТП произошло 16 июля на 989-м километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Иномарка Chery Tiggo 4 PRO ехала со стороны Перми в направлении Кирова. За рулем был 42-летний мужчина.

Около 16:45 насмерть был сбит 12-летний мальчик. Уточняется, что ребенок шел по проезжей части по ходу движения автомобилей.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства трагедии.

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