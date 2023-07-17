В Перми на Парковом перенесли площадки в сквере, созданном пенсионером

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В микрорайоне Парковый передвинули объекты в сквере, который своими руками создал пенсионер Владимир Кормщиков. Как сообщили в администрации Перми, детскую и спортивную площадки перенесли на новое место — в 3-5 метрах от старого. Отмечается, что размер сквера не изменился. Зеленые насаждения, а также стела, посвященная фронтовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, остались на прежнем месте.

В течение недели пообещали восстановить резиновое покрытие, которое повредилось при демонтаже объектов. Ранее в «Т Плюс» отметили, что под сквером проходят тепловые сети, и размещать что-либо там небезопасно. Теперь представители компании вместе с городскими властями встретятся с создателем сквера, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Будут выработаны совместные подходы к содержанию сквера.

Напомним, что ПАО «Т Плюс» обращалось в суд с требованием устранить препятствия в пользовании тепловыми сетями и демонтировать детскую площадку. Суд вынес решение в пользу сетевой компании. Переносить детскую и спортивную площадки сквере начали на прошлой неделе.