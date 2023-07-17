Объем вводимого жилья в Пермском крае уменьшился на 9,3%

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За период с января по июль 2023 года на территории Пермского края сдали в эксплуатацию 9933 квартиры. Их общая площадь составила 926 тыс. кв. метров. Это на 9,3% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры приводит в своем отчете Пермьстат.

По данным ведомства, более 70% жилья ввели индивидуальные застройщики за счет собственных и привлеченных средств. С начала года они сдали 693,6 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер