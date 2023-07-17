В Перми окончены поиски пропавшей матери и ее двухлетнего сына

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пропавшие в Перми 32-летняя мама и ее двухлетний сын нашлись живыми. Об этом корреспонденту "Комсомолки" сообщили волонтеры "ПрикамьеПоиск".

Напомним, женщина с ребенком пропали еще 11 июля. В этот день они шли из дома в Мотовилихинском районе и бесследно исчезли. На их поиски отправились волонтеры и полицейские. Сегодня, 17 июля, поисковики сообщили радостную весть: Найдены, живы.

Где все это время находились пропавшие, не сообщается. Известно лишь, что она сами вернулись домой.

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