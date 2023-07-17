МЧС Пермского края предупреждает о грозах ночью и днем 18 июля

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Региональное МЧС предупреждает жителей Пермского края о грозах в ближайшие сутки. По данным ЦГМС, в ночь с 17 на 18 июля грозы прогремят местами на территории Прикамья. А в течение дня во вторник, 18 июля, грозы пройдут уже повсеместно.

Пермские спасатели просят жителей воздержать от прогулок и поездок во время непогоды, находиться в помещениях, а не на открытых площадках. В грозу не рекомендуется находиться под деревьями, вблизи линий электропередач, рекламных щитов и других конструкций, а также парковать машины рядом с ними. Кроме того, во время грозы в квартирах и домах необходимо закрыть форточки и окна, а также отключить электроприборы.

Также в МЧС сообщают, что в период с 18 по 20 июля в Пермском крае сохранится высокая пожарная опасность – 4 класс горимости.

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