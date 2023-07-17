Фото: Администрация Перми

В Перми начался капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово», расположенного на территории Черняевского леса. Это знаковое место для жителей города. По площади парк самый большой в краевой столице, он занимает около 18 га.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, проект реконструкции парка ранее обсуждался с общественностью и экологами. Было принято решение сделать акцент на экологичности, сокращении площади мощения, отказа от большинства павильонов.

В парке обустроят дорожно-тропиночные сети, прогулочные дорожки, велодорожки, установят наружное освещение и видеонаблюдение. На территории появятся зона для тихого отдыха с беседками, детские и спортивные зоны, скейт-парк, площадка для выгула собак. Также подрядчику предстоит обустроить площадку со сценой, где будут проходить различные массовые мероприятия. Кроме того, создадут безбарьерную среду для посещения парка маломобильными пермяками.

Фото: Администрация Перми

Особое внимание будет уделено озеленению территории. Естественные зеленые насаждения будут сохранять по максимуму. Также посадят 285 молодых деревьев и более 4 тысяч кустарников, разобьют цветники и обустроят газоны. Снос существующих насаждений тщательно контролируются экологами.

Фото: Администрация Перми

– Что касается сноса деревьев – в большинстве случаев это их замена по санитарному состоянию. По проекту под снос попадает небольшое количество. Вместе с подрядчиком прошёл по лесу и отметил не самое лучшее состояние насаждений. С первого взгляда картинка может показаться неплохой, но когда начинаешь разглядывать каждое дерево, то замечаешь сухостой. Всё-таки эта часть леса в городские леса давно не входит, лесниками не обслуживается, – пояснил на своей странице ВКонтакте начальник городского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев.

Фото: Администрация Перми

В настоящее время в южной части парка ведется устройство баскетбольной и футбольной площадок. Завершить все работы и открыть обновленный парк планируется в 2024 году.

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