В Перми музыкальной школе присвоили имя композитора Арама Хачатуряна

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми детской музыкальной школе №1 присвоили имя известного композитора Арама Хачатуряна. Теперь официальное наименование школы стало таким – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 1 им. А.И. Хачатуряна». Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Арам Ильич Хачатурян один из крупнейших композиторов XX века, который связан с Пермью. Во время войны в легендарной «семиэтажке» - гостинице «Центральная» - был написан знаменитый балет «Гаянэ». Его премьера состоялась на сцене Пермского театра оперы и балета. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения великого композитора, дирижера, педагога и общественного деятеля ХХ века Арама Хачатуряна.

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