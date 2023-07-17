На торгах проданы два участка «Треста №14» в Пермском округе

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Конкурсный управляющий ПАО «Трест №14» сообщил результаты торгов по реализации имущества должника, пишет Business class. На аукционах было продано два земельных участка в поселке Горный Пермского округа.

По данным издания, участок площадью 86,8 тыс. кв. метров выкупила компания ООО «Авангард» за 43 млн рублей. Территория предназначена для строительства многоквартирных жилых домов высотой до пяти этажей.

Еще один земельный участок, площадь которого 40 тыс. кв. метров, купил Ильдар Юсупов за 1,01 млн рублей. Площадку разрешено использовать для сельскохозяйственного производства.

Напомним, в январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края признал пермскую компания ПАО «Строительно-монтажный трест №14» банкротом. В отношении предприятия было открыто конкурсное производство.

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