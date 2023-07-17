«Амкар Пермь» начал футбольный сезон с победы в гостях

Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

В матче первого тура чемпионата Второй лиги в группе А «Серебряной группы» футболисты «Амкара» одержали победу над ФК «Челябинск». Единственный гол был забит на 61 минуте. Мяч в ворота соперников со штрафного забил Иван Матюшенко.

В следующем втором туре «Амкар-Пермь» снова проведет игру на выезде. Матчи состоятся 23 июля в Москве. Пермская команда сыграет с ФК «Чертаново».

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