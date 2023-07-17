На неделе в Пермском крае ожидается теплая погода с ежедневными дождями

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На предстоящей неделе на погоду в Пермском крае окажут влияние циклоны. Будет тепло, но с ежедневными дождями. Об этом рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

На протяжении всей недели с 17 по 21 июля на территории Прикамья будет в основном облачно с прояснениями. В ночные часы температура воздуха составит около +12…+17 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+25.

В четверг и пятницу в регионе возможны грозы и сильный ветер, порывы могут достигать 15 метров в секунду. При этом в дневные часы потеплеет до +26 градусов.

По предварительным прогнозам, в выходные дни температурный фон в Пермском крае останется прежним. Но локально может быть на 2-3 градуса ниже при наличии плотной облачности. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и сильные порывы ветра.

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