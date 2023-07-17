В Пермском крае прокуратура проводит проверку из-за ДТП с пятью погибшими

Фото: Госавтоинспекция Прикамья / Telegram

Прокуратура Большесосновского района проводит проверку причин и условий массового ДТП, в котором пять человек погибли и двое пострадали. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в ходе проверки специалисты дадут оценку соблюдения подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству дороги, установки дорожных знаков и безопасности дорожного движения.

Напомним, страшная авария произошла 16 июля на трассе Большая Соснова—Частые. По предварительный информации, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками и мотоциклом.

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира иномарки, а также водитель мотоцикла. Еще двое пострадавших – водитель фуры и пассажирка мотоцикла получили различные травмы. Их доставили в больницу.

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