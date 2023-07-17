В Перми на эспланаде выступили звезды балета Большого театра

Фото: perm-300.ru

В Перми продолжаются мероприятия в рамках большого летнего фестиваля «Город встреч», приуроченного к юбилею города. В субботу, 15 июля, на эспланаде прошел первый день фестиваля «Танцуй. Открывай». В течение всего дня проходили выступления танцевальных коллективов.

Главным событием танцевальной субботы стали выступления звезд Большого театра России. Вечером на сцене возле Заксобрания пермяки увидели выступление примы-балерины Большого театра России Светланы Захаровой. Она исполнила балет Revelation хореографа Мотоко Хираяма на музыку из кинофильма «Список Шиндлера», а также миниатюру «Умирающий лебедь».

Также на пермской сцене выступили прима-балерина Екатерина Крысанова и премьер Владислав Лантратов. Они исполнили дуэт из балета «Укрощение строптивой» и па-де-де из балета «Колокола». Ведущая солистка Кристина Кретова и премьер Игорь Цвирко представили дуэт из балета «Легенда о любви» и номер «Танго». Также гости фестиваля увидели адажио из балета «Спартак» и па-де-де из балета «Дон Кихот». Его исполнили прима-балерина Елизавета Кокорева и первый солист Алексей Путинцев.

Во второй день фестиваля, 16 июля, на городской эспланаде состоялись танцевальные баттлы по разным направлениям. Вечером перед зрителями выступили пермские танцевальные коллективы. Хедлайнером стал исполнитель Хабиб. Напомним, события хореографического проекта «Танцуй. Открывай» будут продолжаться в Перми до 30 июля.

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