В Перми на концерт певца Хабиба пришли несколько тысяч человек

Хабиб исполнил свои хиты в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На всю эспланаду вечером 16 июля было слышно: «Ягода малинка оп-оп-оп», «А ты живешь на четвертом этаже». Это зрители подпевали певцу Хабибу. Его концерт прошел в Перми на сцене возле Законодательного собрания.

Перед ним состоялись танцевальные батлы для детей, где желающие могли попробовать посоревноваться между собой.

На выступление Хабиба пришло несколько тысяч зрителей. Перед концертом певец вышел к зрителям, раздал автографы и фотографировался. Поклонницы Хабиба пришли на его выступление с рисунками, пели и танцевали под каждую песню. Посмотрите фото с концерта, сделанные нашим фотографом.

Певец выступал на Эспланаде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, концерт состоялся в рамках фестиваля «Танцуй.Открывай».

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На концерт пришло несколько тысяч человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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