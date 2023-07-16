В Перми на неделе будет прохладно и дождливо

В Перми в понедельник будет пасмурно, возможен дождь. Фото: Анна Маркова

На предстоящей неделе в Перми погода будет дождливой и прохладной. В понедельники и вторник 17 и 18 июля днем ожидается +19…+21 градус, возможны кратковременные дожди. По предварительному прогнозу, до конца недели погода особо не изменится, будет пасмурно и не жарко.

ЕДДС Перми сообщает, что 17 июля в крае ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой, по крайнему югу в отдельных районах умеренный дождь. Ветер восточный, северо восточный ночью 5–10 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°,при прояснениях до 5°, днем 21…26°.

В некоторых районах по-прежнему сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).

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