В Перми мужчина ограбил и попытался изнасиловать прохожую

Нападавшего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Фото: Анна Маркова

В Перми 13 июля мужчина ограбил и попытался изнасиловать прохожую. Преступление произошло ночью на улице Гатчинской. Как рассказали в СКР по Пермскому краю, мужчина напал на женщину, но она оказала сопротивление, нападавшему не удалось довести дело до конца. Он забрал ее телефон, стоимостью 30 000 рублей.

Подозреваемого задержали, им оказался мужчина без определенного места жительства. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование» и «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».

Расследование продолжается.

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