Пришедшая на концерт певца Хабиба пермячка, получила травму

Пермячка хотела послушать концерт Хабиба, а получила по голове. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Осенью прошлого года на площадке крупного торгового центра в Индустриальном районе выступал певец Хабиб. Как сообщает районный суд, пермячка пришла на его концерт, находясь на территории торгового центра, ей на голову упала декоративная планка, прикрывавшая провода у входной двери. В результате у женщины образовались синяки. После случившегося она обратилась в суд за компенсацией.

- Поскольку по вине ответчика истец получил травму в виде гематомы, которая расценивается как повреждение не причинившее вред здоровью человека, из-за которой пострадавшая испытывала физические и нравственные страдания, принимая во внимание характер и степень физических и нравственных страданий, исходя из принципа разумности и справедливости, суд удовлетворил заявленные исковые требования частично и взыскал с ООО «ЛА ТЕРРА» в счет компенсации морального вреда 50 тысяч рублей, - сообщается на сайте суда Индустриального района Перми.

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