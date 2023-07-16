В Перми граждане Италии через суд добились квоты на временное проживание

Суд встал на сторону иностранных граждан и отменил запрет на выделение квоты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В суд Свердловского района Перми поступили два административных дела. Граждане Италии обратились в правоохранительные органы за получением квот на временное проживание, но получили отказ.

Тогда итальянцы обратились в суд, который встал на их сторону. Решения об отказе в выделении квоты на выдачу разрешения на временное проживание в РФ признано незаконным. Его отменили и обязали УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю выдать квоту на временное проживание.

- В соответствии с Правилами распределения квоты административные истцы не имеют отрицательных оснований для отказа в выдаче квоты, - рассказали в суде Свердловского района Перми.

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