В Прикамье мужчина получил срок в колонии строгого режима за кражи шоколадок и алкоголя

Мужчина совершил 10 краж из магазинов.

В Краснокамске осудили мужчину за серию краж. В ГУВД по Пермскому краю рассказали подробности уголовного дела.

48-летний мужчина заходил в сетевые магазины, брал товар, это мог быть дорогой алкоголь, шоколадки, предметы гигиены, продукты. Выходил через кассу, не оплачивая, а потом дешево все продавал на улице. Деньги за товары он тратил на свои нужды. В итоге вора задержали полицейские.

Суд приговорил мужчину к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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