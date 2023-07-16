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НовостиПроисшествия16 июля 2023 5:04

В Прикамье мужчина получил срок в колонии строгого режима за кражи шоколадок и алкоголя

Он брал товар в сетевых магазинах и уходил через кассу, не оплачивая
Анна Маркова
Мужчина совершил 10 краж из магазинов.

Мужчина совершил 10 краж из магазинов.

В Краснокамске осудили мужчину за серию краж. В ГУВД по Пермскому краю рассказали подробности уголовного дела.

48-летний мужчина заходил в сетевые магазины, брал товар, это мог быть дорогой алкоголь, шоколадки, предметы гигиены, продукты. Выходил через кассу, не оплачивая, а потом дешево все продавал на улице. Деньги за товары он тратил на свои нужды. В итоге вора задержали полицейские.

Суд приговорил мужчину к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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