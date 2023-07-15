Военнослужащий из Пермского края героически погиб в зоне СВО

Фото: официальная страница главы Кизела.

Глава Кизела Андрей Родыгин сообщил, что в зоне спецоперации геройски погиб кизеловец Кохно Евгений Владимирович.

- С прискорбием сообщаю, в ходе проведения СВО при исполнении воинского долга погиб кизеловец Евгений Кохно, - написал Андрей Викторович на своей официальной странице ВКонтакте. - За заслуги перед Родиной Евгений Кохно имеет Медаль «За боевые заслуги» и Медаль Жукова. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким! Вечная память герою своей страны!

Посмертно кизеловец был награжден Орденом Мужества. Прощание с ним состоится в понедельник, 17 июля в местном Дворце культуры.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнование родным и близким военнослужащего.