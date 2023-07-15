На пожаре в Пермском крае жена спасла мужа из горящего дома

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ночной пожар, случившийся в Пермском крае 15 июля, уничтожил практически все имущество семьи из частного дома на улице Чкалова в поселке Октябрьский. Огонь охватил около 100 квадратных метров. Благо, хозяевам удалось спастись, причем, героизм проявила супруга, спасшая мужа из горящего дома.

- Женщина разбудила мужа и вывела его через дверной проем на свежий воздух, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Первое сообщение об этом пожаре поступило в половине пятого утра. Когда на место приехали первые пожарно-спасательные подразделения, горел дом с пристроем.

Всего в тушении принимали участие 10 человек личного состава и четыре единицы техники. Через полчаса дом удалось потушить, погибших и пострадавших нет.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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