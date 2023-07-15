Пермская мэрия объяснила вырубку деревьев в Балатовском парке

Фото: группа ВКонтакте Пермь Активная.

«Это дерево подлежит сносу по санитарным показателям» - такие объявления на многолетних соснах расклеили в Балатовском парке, а вскоре появились лесорубы и развернули кипучую деятельность, спиливая деревья.

Причем, располагались подлежащие вырубке сосны в основном на прилегающей к кафе и аттракционам территории. Пермяки начали возмущаться в соцсетях, на что мэрия быстро ответила:

- Рассказываем о сносе деревьев на территории ПКиО Балатово, - появился пост в официальной группе администрации Перми во Вконтакте. - При подготовке проекта капитального ремонта парка дендрологами было обследовано более 12 тысяч деревьев, из них только 120 признаны подлежащими сносу по санитарному состоянию. Специалистами управления по экологии и природопользованию в рамках комиссионного обследования подтверждена необходимость замены этих деревьев.

Также городские власти пообещали, что взамен вырубленных деревьев на территории парка высадят молодые деревья и кустарники. Это будут ели, сосны, березы, ивы, яблони, рябины, сирень, ирга и другие.

Работы обещается завершить до конца 2024 года.

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