В пермском аэропорту объяснили многочасовую задержку вылета борта на Москву

Часть ожидающих вылета пассажиров разместили в гостинице, часть осталась в аэропорту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пермском аэропорту объяснили многочасовую задержку вылета рейса SU-1657 на Москву авиакомпании Аэрофлот. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна. И сейчас в аэропорт Перми направлен резервный борт, который доставит пассажиров в столицу.

- На рейс были зарегистрированы 150 пассажиров, из них 12 детей, - сообщает телеграмм-канал пермского аэропорта. - Часть пассажиров задержанного рейса разместили в гостинице, а оставшихся по собственному желанию в аэропорту, обслуживают в бизнес зале и комнате матери и ребенка в рамках федеральных авиационных правил.

Онлайн табло аэропорта Большое Савино сообщает, что расчетное время вылета задержанного рейса – 17.00.

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