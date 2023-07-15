Рейс из Перми до Москвы задерживают на девять часов

Фото: онлайн табло пермского аэропорта Большое Савино.

15 июля пассажиры рейса СУ 1657 Пермь – Москва (аэропорт Шереметьево) не смогли вылететь в столицу. Самолет должен был отправиться в Москву в 8.15 утра, но рейс пришлось задержать почти на девять часов.

Причина задержки по информации портала 59.ru, - неисправность судна, о чем сообщили пассажирам, планировавшим вылететь в Москву. Сейчас купившим билеты на этот рейс пассажирам готовят другой борт.

Онлайн табло аэропорта Большое Савино сообщает, что расчетное время вылета – 17.00.

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