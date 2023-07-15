В Пермский театр оперы и балета возвращается Алексей Мирошниченко

С сентября балетную труппу Пермского театра оперы и балета вновь возглавит Алексей Мирошниченко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Телеграмм-канал Пермского театра оперы и балета сообщает, что Антон Пимонов, три года возглавлявший Пермский балет, завершает работу в театре.

После премьера «Раймонды», которая прошла накануне, стало известно, что проработает Антон Пимонов до конца лета, а с сентября новым руководителем балетной труппы станет Алексей Мирошниченко, возглавлявший Пермский балет с 2009 по 2020 год. Уже в декабре он планирует представить премьеру балета «Ярославна» на музыку Бориса Тищенко.

- За три года вместе с Антоном Пимоновым Пермский балет выпустил «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка (2020), «Концерт № 5» на музыку Сергея Прокофьева, «Путеводитель по балету» Настасьи Хрущевой и Петра Ильича Чайковского (2021), «Арктику» Антона Светличного (2022) и «Раймонду» Александра Глазунова (совместно с Еленой Панковой, 2023). «Озорные песни» были номинированы на Национальную театральную премию «Золотая Маска», а «Концерт № 5» вошел в ее лонг-лист. Также под руководством Пимонова Пермский балет с успехом выступил на многих статусных российских фестивалях - вспоминают вехи совместного творческого пути, пройденного под руководством Антона Пимонова, коллеги.

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