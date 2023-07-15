Задержанный курьер рассказал, как обманывал пенсионеров

Фото: скрин с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейские задержали 21-летнего пермяка, который планировал заработать денег на открытие собственного бизнеса и согласился на криминальное предложение от неизвестных людей. Предложение о подработке задержанный нашел в соцсетях. О том, что будет заниматься противозаконными деяниями, парень знал, но его это не смутило.

Пострадавшей оказалась 84-летняя жительница города Чусового в Пермском крае. Ей позвонили неизвестные, и под предлогом того, что по вине ее дочери в ДТП пострадала беременная женщина, убедили пенсионерку отдать 370 тысяч рублей для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности.

Сначала курьер позвонил в квартиру пенсионерки и забрал у нее 200 тысяч рублей, лежащие в конверте. Потом вышел на улицу, подошел к соседнему дому и пересчитал сумму.

- Я позвонил в технический отдел, сообщил о деньгах и мне разрешили забрать свою долю 10 тысяч рублей, - объяснял полицейским задержанный.

Затем аферисты позвонили пожилой женщине вновь и сказали, что этой суммы недостаточно, и тогда пенсионерка отдала еще 170 тысяч рублей.

- В результате грамотных действий сотрудников полиции курьер мошенников был задержан и доставлен в дежурную часть, где дал он признательные показания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Он рассказал, что приезжал на указанные куратором адреса и забирал денежные средства, а потом переводил их на банковскую карту «работодателя», оставляя себе 5 % от суммы в качестве вознаграждения.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.