В Перми пропала женщина с двухлетним сыном

Ориентировка: ВК поисковый отряд ПрикамьеПоиск.

В Перми пропала женщина с двухлетний сыном. Усольцева Анастасия Валерьевна и ее ребенок – Усольцев Роман ушли из дома в Мотовилихинском районе и уже четвертые сутки о них ничего не известно.

Родные подали заявление в полицию и обратились к волонтерам. В соцсетях появились ориентировки на женщину и ребенка. Как они были одеты, не установлено, но всех, кто знает о судьбе женщины и ее ребенка на фото – просят позвонить в полицию 112 и волонтерам поискового отряда ПрикамьеПоиск 8 922 34567 02.

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