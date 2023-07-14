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НовостиОбщество14 июля 2023 16:11

В Перми нашли живым пропавшего 53-летнего мужчину

Его искали с 12 июля
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пропавшего в Перми 53-летнего Александар Веретнова нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поисковго отряда «ПрикамьеПоиск».

Напомним, Александр пропал 12 июня. Утром того дня он вышел из дома по улице Сестрорецкой в Орджоникидзевском районе и бесследно исчез. В пятницу, 14 июля, поисковики сообщили радостную весть: найден, жив!

Где все это время пропадал мужчина, не сообщается.

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