Власти Краснокамска продали единственную в городе аптеку с правом на оборот наркотических лекарств

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году дума Краснокамска решила включить единственную в городе аптеку, имеющую лицензию на оборот наркотических лекарственных средств, в план приватизации и в конце года ее за 12 с лишним миллионов купил местный предприниматель

- Учитывая, что законодательством установлен запрет на приватизацию объектов здравоохранения, используемых по назначению и предназначенных для обслуживания жителей соответствующего муниципального образования, заместитель прокурора Пермского края обратился в Арбитражный суд региона с исковым заявлением о признании недействительными решения представительного органа, - сообщает прокуратура Пермского края.

Теперь прокуратура требует суд признать сделку недействительной, возвратить аптеку в муниципальную собственность и возместить 12 с лишним миллионов Комитету земельных и имущественных отношений.

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