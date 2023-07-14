В Перми энергетики «Т Плюс» выполнили «опрессовки» для более чем 2500 зданий

Фото: «Т Плюс»

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» выполнил в городе Перми гидравлические испытания тепловых сетей для 2533 многоквартирных домов и учреждений. Этот показатель составляет 52% от таких объектов, за теплоснабжение которых отвечает энергокомпания. Приемку зданий к отопительному сезону осуществили специалисты Тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В ходе проверки теплосетей на прочность и плотность своевременно выявлены и устранены дефекты на трубопроводах. Всего будет проверено 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома пермяков и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надежности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с ремонтами на ТЭЦ и котельных, а также профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания: 17.07-21.07

ул. Автозаводская, 4, 9а, 14, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 24;

ул. Ласьвинская, 19, 21, 21а, 22;

ул. Маршала Рыбалко, 3, 4, 5а, 6, 8, 9а, 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 18, 19, 21, 23;

ул. М. Федосеева, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 27;

ул. Ф. Худанина, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 22;

ул. Чистопольская, 6, 8, 10, 16, 18, 18а, 20;

ул. Закамская, 3, 3а, 5, 3/2, 5/2, 9а.

Гидравлические испытания: 17.07-31.07

ул. Екатерининская, 165, 167, 169, 171, 198, 200, 202, 210;

ул. Пермская, 224, 226, 228;

ул. Л. Голева, 2, 2а;

ул. А. Луначарского, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135;

ул. 13-я линия, 10а, 10б, 12, 15;

ул. Краснослудская, 8, 9, 13, 17;

ул. А. Лянгасова, 67, 67а, 69;

ул. Таганрогская, 11, 15;

ул. Кавказская, 8, 11;

ул. Волховская, 26;

ул. Р. Менжинского, 15, 31, 32, 34, 39, 43, 45, 49, 51, 54;

ул. А. Щербакова, 37, 43, 47;

ул. Таймырская, 3.

Гидравлические испытания: 18.07-01.08

ул. ДОС, 1, 2;

ул. 1-я Лесопарковая, 6.

Гидравлические испытания: 21.07-03.08

ул. Мира, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 41, 41а, 41/1, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 68, 68а, 68б, 70, 70а, 70в, 72;

ул. 9 Мая, 14, 16, 18, 18а, 18/1, 20, 22, 24;

ул. Н. Баумана, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 25б, 25г.