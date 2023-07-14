В центре Перми в выходные возможны ограничения движения транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продолжаются мероприятия в рамках большого летнего фестиваля «Город встреч». В воскресенье, 16 июля, на городской эспланаде состоится фестиваль «Танцуй. Открывай». В связи с этим, на центральных улицах ограничат движение транспорта.

Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства Перми, в период с 23.00 15 июля до 23.00 16 июля будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на четной стороне улицы Петропавловской от Попова до Куйбышева и на нечётной стороне улицы Ленина от Куйбышева до Попова. Исключением станут автобусы и транспортные средства, которые перевозят инвалидов.

Кроме того, в воскресенье, 16 июля, с 00.30 до 01.20 закроют для движения транспорта часть улицы Ленина. Речь идет об участке улицы Ленина от Газеты Звезда до Сибирской.

Также в этот день в случае большого скопления пешеходов могут закрыть для движения транспорта улицы Петропавловскую и Ленина на участках от Попова до Куйбышева. Ограничение здесь могут ввести в период с 20.30 до 23.00.

Водителям рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать свои маршруты и выбирать пути объезда.

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