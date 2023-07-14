В Прикамье уровень безработицы снизился до исторического минимума

Фото: Евгения ГУСЕВА

Уровень безработицы в Пермском крае существенно снизился. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на Минсоцразвития Прикамья.

За период с января по май показатель составил 3,1%. Для региона это исторический минимум.

По данным на 1 июля, в краевой службе занятости состоят 7 715 безработных. Это на 26,6% меньше, чем годом ранее, когда число безработных составляло 10 519 человек.

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