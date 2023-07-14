В Пермском крае пожарные спасли мужчину из горящего дома

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Лысьве Пермского края 13 июля пожарные спасли мужчину из полыхающего расселенного дома. Пожар произошел в заброшенном 8-ми квартирном доме по улице Орджоникидзе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

– Информация о возгорании поступила в 18.20. На место происшествия примчались 10 огнеборцев на двух автомобилях. Горел мусор в комнате на втором этаже. Огонь охватил 15 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Едкий дым стал стремительно наполнять подъезд. Пожарные с помощью спасательного устройства по лестнице вывели мужчину из горящего помещения на улицу. В 19.10 пожар был потушен. В результате происшествия никто не пострадал.

Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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